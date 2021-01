L’effetto gennaio anche quest’anno si è fatto sentire e diverse small cap in questo primo scorcio del nuovo anno, hanno performato davvero molto bene. Continuerà questa scia oppure è il momento di tirare su alcuni titoli “i remi in barca”? Analizziamo il caso di Esautomotion. Era il 16 dicembre 2020, quando su questa pagine abbiamo pubblicato la nostra raccomandazione di acquisto sul titolo. Cosa attendere da ora in poi? Dopo un rialzo del 45% in un mese mantenere ancora il titolo Esautomotion?

Cosa è cambiato rispetto ai fondamentali analizzati nella precedente analisi?

Rimane sempre inalterato un giudizio di un altro analista con target a 3,49. A questo non si sono aggiunti altri studi. Anche il nostro calcolo sul fair value è rimasto inalterato a 3,46. Procederemo ad ulteriori aggiornamenti delle nostre valutazioni non appena verranno pubblicati i prossimi dati di bilancio e/o altre novità.

Il titolo (MIL:ESAU) che oggi capitalizza in Borsa circa 34,1 milioni di euro, ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 gennaio a 2,89. Nel 2020 ha segnato il minimo a 1,265 ed il massimo a 2,62.

Quali sono le nostre previsioni per l’anno 2021?

area di minimo attesa 1,95/2,29

area di massimo attesa 3,36/3,77

Da inizio anno è stato segnato il minimo a 2,42 ed il massimo a 3,30. Nei primi 20 giorni dell’anno è stata già centrata l’area di massimo annuale attesa. Come valutare questa situazione?

Dopo un rialzo del 45% in un mese mantenere ancora il titolo Esautomotion?

Il fatto che venga raggiunto un obiettivo di prezzo non significa che a quel livello debbano essere chiuse le posizioni in corso. Un trade va chiuso non al raggiungimento di un prezzo ma soltanto all’inversione della tendenza in corso. Come regolarsi quindi con Esautomotion?

Nelle ultime 8 settimane la salita è stata verticale e dopo il recente ritracciamento, si ravvisano nuove probabilità al rialzo. Per chi possiede delle posizioni al rialzo, lo stop loss di breve e lungo termine va inserito a 2,41. Dai livelli attuali, le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo verso obiettivo primo in area 3,30 e poi 3,49. Fino a quanto terrà al rialzo il livello di 2,41, l’obiettivo dei prossimi 12/18 mesi è in area 4,32, ovvero il massimo raggiunto nell’anno 2018.

Si procederà per step.