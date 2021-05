In un precedente report del nostro Ufficio Studi (clicca qui per leggere) mettevamo in evidenza come la resistenza in area 13,8 euro fosse cruciale per capire il futuro di Comer Industries. La successiva chiusura settimanale superiore a questo livello ha fatto schizzare il titolo che si è portato a un massimo in area 18,9 euro per un rialzo di circa il 40%.

Adesso, però, dopo un rialzo del 40% le azioni Comer Industries potrebbero essere sul punto di ritracciare con elevate probabilità.

Come si vede dai grafici, infatti, sul time frame giornaliero le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 18,5 euro, mentre su quello settimanale si sono avvicinate al III obiettivo di prezzo in area 19,2 euro. La vicinanza dei prezzi a livelli così importanti chiama quanto meno per un ritracciamento che si trasformerebbe in qualcosa di più preoccupante nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 17,6 euro.

Questa visione è condivisa dagli analisti che hanno un giudizio medio alleggerire e un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Tuttavia guardando ai fondamentali del titolo ci sono spazi per futuri apprezzamenti delle quotazioni. Ad esempio il P/E di Comer Industries esprime una sottovalutazione di circa il 50% rispetto ai competitors.

Tra gli aspetti positivi del titolo, poi, ricordiamo la sua solida situazione finanziaria e un rendimento del dividendo che si aggira intorno al 35.

Dopo un rialzo del 40% le azioni Comer Industries potrebbero essere sul punto di ritracciare: Le indicazioni dell’analisi grafica

Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 13,4 euro in rialzo dell’1,52% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale