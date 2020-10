Unieuro nelle ultime settimane ha corso tantissimo, per cui gli Esperti del nostro Ufficio Analisi si sono chiesti dopo un rialzo del 25% in un mese, dove potrà arrivare questo titolo azionario.

Causa esplosione dei ricavi nel secondo trimestre, infatti, il titolo ha messo il turbo ed è esploso al rialzo. Grazie a questi numeri eccezionali, nonostante gli effetti del Covid-19 del primo trimestre, l’intero semestre si è chiuso al rialzo con i ricavi che hanno visto una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Questi ottimi numeri trovano riscontro in un’ottima valutazione che si ottiene considerando i fondamentali del titolo. Ad esempio, confrontando il fair value di Unieuro con le attuali quotazioni la sottovalutazione è di oltre il 70%. Risultati simili si ottengono considerando la valutazione sulla base dei multipli degli utili.

Un po’ più severo è il giudizio degli analisti che, nonostante un consenso medio Buy, hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione de l 15% circa.

Da notare che a metà agosto abbiamo pubblicato un articolo dal titolo I buoni conti riusciranno a spingere questo titolo azionario verso un rialzo di oltre il 70%? Da quel momento Unieuro ha guadagnato oltre il 50%.

Cosa ne pensa l’analisi grafica e previsionale? Dopo un rialzo del 25% in un mese dove potrà arrivare questo titolo azionario?

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 16 ottobre a quota 12,34 euro in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Su tutti i time frame la tendenza in corso è rialzista con una possibilità di apprezzamento massima del 20%.

I livelli da monitorare nelle prossime sedute sono i seguenti. Sul time frame giornaliero è importante che non ci siano chiusure giornaliere inferiori a 17,04 euro. In questo caso scatterebbero i primi campanelli di allarme per i rialzisti. Sul time frame mensile, invece, la chiusura di ottobre potrebbe dare l’ultima spinta per raggiungere gli obiettivi massimi che comporterebbero un rialzo del 20% dai livelli attuali.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile