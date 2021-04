Giorno 26 febbraio al prezzo di 1,98, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria lista di raccomandazioni la società SITI-B&T. Le motivazioni erano legate allo studio dei grafici e dei fondamentali.

Cosa è cambiato da quel momento?

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 aprile al prezzo di 2,42 in rialzo del 3,42% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,89 ed il massimo a 2,56. Dopo un rialzo del 22% il nostro giudizio su SITI-B&T rimane ancora Strong Buy Long term. Andiamo a spiegarne i motivi

Analisi sommaria dei bilanci

La società con sede a Formigine produce impianti per le industrie di produzione di piastrelle.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 2,80. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value di circa 4,80 euro per azione. Abbiamo alzato il target dal precedente giudizio di 4 euro.

Potrà mai essere raggiunto questo livello di prezzo? Quando si effettuano delle previsioni si deve mettere in conto che il futuro dipende da diverse variabili e quindi giocano a favore o meno, diversi fattori. Per questo motivo l’attenzione va posta sempre sui prezzi e i livelli di inversione.

Il titolo è stato quotato a Piazza Affari nell’anno 2016 al prezzo di 7,98 e dopo aver raggiunto nell’anno successivo il massimo a 12,50 ha iniziato un ribasso fino al minimo di 1,26 segnato nel 2020.

Il bottom di partenza definitiva è stato segnato? Abbiamo una probabilità a favore del 78% e questa verrà messa in discussione soltanto in seguito ad una chiusura mensile inferiore a 1,98.

La nostra strategia operativa:

Negli ultimi giorni è stato raggiunto l’obiettivo di breve (2,32) come individuato nel report precedente. Per chi ha comprato come da nostre indicazioni precedenti, mantenere la posizione con stop loss di lungo termine a 1,97 e target primo da raggiungere nei prossimi 1/3 mesi in area 3,01/3,22. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.