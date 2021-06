A inizio aprile il nostri Ufficio Analisi pubblicava un report dal titolo Comprare azioni SABAF per un investimento di lungo periodo potrebbe essere un affare. Dopo un rialzo del 20% seguito al nostro segnale di acquisto le azioni Sabaf possono ulteriormente incrementare i guadagni. L’impostazione, infatti, rimane saldamente rialzista. Inoltre le quotazioni hanno rotto al rialzo, sia sul time frame settimanale che su quello mensile, importantissime resistenze aprendo le porte a importanti rialzi. Di tutto questo, però, ci occuperemo in dettaglio nel prossimo paragrafo dedicato all’analisi tecnica.

A supporto dell’impostazione fortemente rialzista del titolo ci sono i dati relativi al primo trimestre del 2021 che hanno mostrato un giro di affari in forte crescita. I ricavi sono stati in aumento del 47,8% a 64,83 milioni di euro, rispetto ai 43,85 milioni di euro ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. L’utile netto è stato di 8,46 milioni di euro, rispetto agli 1,55 milioni di euro del primo trimestre 2020, anch’esso in forte aumento. A seguito di questi ottimi risultati il management ha rivisto al rialzo le stime per l’intero 2021. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo possa continuare ad apprezzarsi.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Dopo un rialzo del 20% seguito al nostro segnale di acquisto le azioni Sabaf possono ulteriormente incrementare i guadagni: le indicazioni dell’analisi grafica

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 27,9 euro in rialzo del 4,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e recentemente è stata rotta al rialzo la forte resistenza in area 26,4 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte a una continuazione del rialzo fino in area 31,8 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 37,2 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, margini per un rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 26,4 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Il segnale dello Swing Indicator è saldamente rialzista.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e recentemente è stata rotta al rialzo la forte resistenza in area 23,7 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte a una continuazione del rialzo fino in area 38,8 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 53,8 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, margini per un rialzo del 100% circa rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 23,7 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Il segnale dello Swing Indicator e quello del BottomHunter sono saldamente rialzisti.