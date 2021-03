Era l’8 febbraio 2020 (clicca qui per leggere l’articolo) quando, con il titolo in area 8,6 euro, il segnale ribassista dello Swing indicator annunciava il profondo ribasso di CNH Industrial che avrebbe portato in area 4,8 euro. Il target dato dal nostro Ufficio Studi era in area 5 euro. Il 18 marzo, poi, parlavamo di un titolo vicino alla sua massima estensione ribassista e, quindi, pronto a esplodere al rialzo.

Adesso ci troviamo, quindi, nella condizione per cui dopo un rialzo del 170% dai minimi di marzo 2020 per CNH Industrial è arrivato il momento di tirare il fiato?

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata, il titolo risulta essere sopravvalutato. Anche per gli analisti che coprono il titolo la corsa al rialzo dovrebbe essere finita.In consenso medio, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di solo il 7%.

Dopo un rialzo del 170% dai minimi di marzo 2020 per CNH Industrial è arrivato il momento di tirare il fiato. Questa è la sentenza dell’analisi grafica

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 11 marzo in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente a quota 12,975 euro.

Come si vede dai grafici seguenti le proiezioni al rialzo sia sul time frame settimanale che mensile sono ormai giunte al capolinea. In entrambi i casi, infatti, le quotazioni sono a contatto con il III obiettivo di prezzo (o massima estensione) e questa cosa preannuncia con elevata probabilità l’inizio di un ritracciamento che potrebbe arrivare fino in area 10,5/11,2 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questa aria di prezzo accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator farebbe invertire definitivamente la tendenza al ribasso.

In questa fase, quindi, si consiglia molta prudenza sul titolo CNH Industrial.

Time frame settimanale

Time frame mensile