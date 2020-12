Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi 12 mesi il titolo azionario è arrivato a perdere anche oltre il 50% del suo valore. Tuttavia dopo un profondo ribasso Piquadro è pronto a un rialzo del 60%. Ci sono, infatti, le condizioni per una ripartenza, ma prima le quotazioni devono superare alcuni livelli chiave che andremo a illustrare nel prosieguo di questo articolo.

Il titolo secondo una valutazione basata sui multipli di mercato è sopravvalutato, mentre confrontandolo con il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, risulta essere sottovalutato del 7% circa.

Un aspetto che, però, rassicura sul futuro del titolo è la sua situazione finanziaria. Gli indici di liquidità sia di breve che di lungo periodo, infatti, sono entrambi superiori a uno evidenziato una situazione finanziaria molto buona.

Dopo un profondo ribasso Piquadro è pronto a un rialzo del 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a 1,44 euro in rialzo dell’1,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma non ha ancora rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 1,75 euro. Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Nonostante ciò, però, siamo molto ottimisti sul futuro rialzo del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale rialzista.

Il ribasso prenderebbe il sopravvento nel caso di un segnale ribassista dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Dopo aver raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in area 1,275 euro, le quotazioni, come da attese, sono scattate al rialzo. Per puntare agli obiettivi successivi in area 2,3 euro è di fondamentale importanza una chiusura mensile superiore a 1,52 euro. L’incapacità di rompere questa forte resistenza potrebbe indurre una brusca accelerazione ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione.

