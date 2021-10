Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato 94,4% a fronte di una media del settore di riferimento che è salita del 2,3%. Una straordinaria performance che ha reso molto felici gli azionisti. Tuttavia, dopo un lungo rialzo le azioni Intred potrebbero andare incontro a un salutare ribasso.

Parliamo di salutare ribasso e, quindi, di una buona occasione di acquisto in quanto il business della società è in espansione. Basta guardare a tal proposito ai dati relativi ai primi sei mesi del 2021. L’azienda, infatti, ha riportato un solido risultato del primo semestre con guadagni e ricavi migliori, anche se i margini di profitto sono stati leggermente più deboli.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ricavi: 18,9 milioni di euro (+58% rispetto al primo semestre 2020).

Utile netto: 3,79 milioni di euro (in aumento del 32% rispetto al primo semestre 2020).

Margine di profitto: 20% (in calo rispetto al 24% del primo semestre 2020).

Visto il forte rialzo degli ultimi mesi, tutte le valutazioni legate ai multipli di mercato mostrano una certa sopravvalutazione, ma la cosa non deve spaventare.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Introd, invece, consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dopo un lungo rialzo le azioni Intred potrebbero andare incontro a un salutare ribasso. Le indicazioni dell’analisi grafica

Intred (MIL:ITD) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 18,35 euro in rialzo del 1,38% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso sul titolo è rialzista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 19,95 euro. Tuttavia, da alcune settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 18,05 euro – 19,95 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con massima estensione in area 29,9 euro (III obiettivo di prezzo). I ribassisti, invece, potrebbero prendere il comando delle operazioni nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 16,9 euro. In questo caso dovremmo andare a calcolare gli obiettivi al ribasso.

Approfondimento

Il motivo nascosto del rialzo di questi titoli che oggi potrebbe avvicinare Piazza Affari al record