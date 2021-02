Dopo un exploit del 380% in pochi mesi adesso Tiscali rischia di aggiornare i minimi storici. È questo il non lieto fine cui potrebbe andare incontro ii titolo azionario dopo che a fine 2020 c’era stata l’illusione di un ritorno ai ruggenti mesi di fine/inizio millennio.

Tra agosto e settembre 2020, infatti, le quotazioni di Tiscali hanno guadagnato circa il 400% passando da 0,015 euro a 0,0499 euro. Purtroppo l’esplosione rialzista si è ridimensionata e adesso le quotazioni stazionano in area 0,03 euro. Nonostante tutto, però, Tiscali nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 150%.

Inoltre, sebbene la valutazione basata sui multipli di mercato restituisca un titolo sopravvalutato, il fair value esprime una sottovalutazione di oltre il 90%. Il metodo del discounted cash flow, infatti, restituisce un fair value pari a 0,45 euro che va confrontato con le attuali quotazioni in area 0,03 euro.

Dopo un exploit del 380% in pochi mesi adesso Tiscali rischia di aggiornare i minimi storici: i livelli da monitorare

Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 0,0292 euro in rialzo dello 1,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza di breve attualmente in corso è ribassista, ma il forte supporto in area 0,028 euro (I obiettivo di prezzo) sta resistendo molto bene fornendo la base per una ripartenza al rialzo. Tuttavia prima di una ripartenza al rialzo sarebbe necessario avere un segnale di acquisto da parte dello Swing Indicator.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza di lungo periodo è rialzista, ma ormai da quattro mesi le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,0258-0,0331 euro. Solo una chiusura mensile che rompa uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Qualora, invece, la tendenza dovesse invertire al ribasso Tiscali potrebbe andare a rivedere i minimi storici in area 0,01 euro.

Una chiara indicazione in senso rialzista si avrebbe con un segnale di acquisto dello Swing Indicator.

