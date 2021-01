Dopo un anno tribolato un titolo azionario sottovalutato di almeno il 140% potrebbe esplodere al rialzo.

Secondo l’unico analista che copre il titolo, infatti, 139% è la sottovalutazione di Portobello rispetto ai livelli attuali. Il prezzo obiettivo, infatti, è pari a 32 euro a fronte di una quotazione attuale che è di circa di 13,5 euro. Questa enorme sottovalutazione è confermata anhe da altri criteri di valutazione. Ad esempio se si confrontano le attuali quotazioni con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si scopre che il titolo è sottovalutato del 90% circa (13,4 euro vs 101,82 euro). Chiaramente il fair value potrebbe rappresentare un livello impossibile da raggiungere, ma anche la valutazione basata sui multipli degli utili restituisce una forte sottovalutazione. Allo stato attuale, infatti, le quotazioni potrebbero triplicare il loro valore per potersi allineare al PE medio del settore di riferimento.

Andiamo, quindi, a vedere cosa prospetta l’analisi grafica.

Dopo un anno tribolato un titolo azionario sottovalutato di almeno il 140% potrebbe esplodere al rialzo. Cosa ne pensa l’analisi grafica?

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 15 gennaio in ribasso al 2,99% rispetto alla seduta precedente a quota 13,4 euro.

Nonostante le enormi potenzialità del titolo questo potrebbe non essere il momento giusto per acquistarlo. Vediamo, infatti, che sul settimanale la tendenza in corso è ribassista, supportata da un segnale dello Swing Indicator, e punta al I obiettivo di prezzo in area 11,95 euro. Questo livello rappresenta un ottimo punto di ingresso. Anche perché sul mensile la tendenza in corso è rialzista, ma non riesce a superare il forte ostacolo in area 14,4 euro (I obiettivo di prezzo). Potrebbero, quindi, essere possibili ritracciamenti fino in area 11,35 euro senza alterare la proiezione rialzista in corso. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello, quindi, metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Lo scenario più probabile, quindi, è che si assista a un ritracciamento fino in area 11,95 euro prima di una ripartenza al rialzo che si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 14 euro.

Qualora, invece, ci fosse una chiusura settimanale inferiore a 11,95 euro le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

