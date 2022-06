Sono passati ormai oltre 12 mesi da quando il titolo ha segnato un massimo in area 22 euro prima di iniziare un lungo ribasso tuttora in corso. La domanda che si staranno ponendo gli investitori, quindi è, dopo un anno di ribasso dove potrebbe fermarsi il ribasso di Datalogic?

Vorremmo poter rispondere dicendo che la svolta potrebbe essere molto vicina. Tuttavia le cose non stanno proprio così.

Come si vede dal grafico, questa settimana potrebbe confermare la rottura dell’importantissimo supporto in area 8,12 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso diventerebbe molto probabile un’accelerazione ribassista con obiettivo più probabile in area 3 euro. Su questi livelli, poi, diventerebbe molto probabile un’inversione rialzista.

Un’altra opportunità di inversione, poi, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 8,12 euro. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per un’inversione al rialzo con obiettivo di prezzo più probabile in area 10,5 euro.

La valutazione del titolo Datalogic

A seguito del lungo ribasso, la valutazione del titolo è chiara e univoca e risulta essere fortemente sottovalutata, qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,73 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, poi, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio da accumulare, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Il vero punto di forza di Datalogic è la sua solidità dal punto di vista finanziario. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 1, mentre il rapporto tra debito e capitale è inferiore al 40%.

Dopo un anno di ribasso dove potrebbe fermarsi il ribasso di Datalogic? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 14 giugno a 7,545 euro, in ribasso dell’1,18% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Se i supporti dovessero reggere, il ribasso di Eurotech potrebbe essere giunto al capolinea