Avete letto bene, è ormai un anno che il titolo in questione si sta muovendo all’interno di uno stretto range definito dagli estremi 7,6 euro-8,86 euro. Anche nel nostro precedente report (Con una sottovalutazione del 165% Kolinpharma potrebbe essere un titolo interessante, ma non è ancora il momento di acquistare) mettevamo in evidenza le difficoltà di intervenire sul titolo prima della fine di questo tedioso movimento laterale.

Il futuro di Kolinpharma, quindi, è facilmente prevedibile. Basterà la rottura di uno dei due livelli indicati per dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obiettivi sono molto interessanti con un guadagno che può andare dal 50% al 100% nel caso migliore.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe andare incontro a un ribasso del 50% circa.

Se dovessimo scegliere cosa fare con Kolinpharma sulla base del fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow) e sul giudizio degli analisti, allora non avremmo dubbi. Il titolo andrebbe acquistato in quanto molto sottovalutato.

Nel primo caso le quotazioni di Kolinpharma dovrebbero raddoppiare per raggiungere il loro fair value. Secondo gli analisti, invece, il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50%.

Per concludere ricordiamo che l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Dopo un anno di fase laterale dove sono dirette le azioni Kolinpharma? Le indicazioni dell’analisi grafica

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 4 maggio a 8,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile