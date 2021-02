L’ultimo anno è stato molto difficile per OVS così come tutte le azioni del settore, ma nel caso specifico è stato il titolo azionario con la performance peggiore. La domanda adesso è se dopo un -40% nell’ultimo anno OVS è pronto a esplodere al rialzo. Il titolo, infatti, ha delle enormi potenzialità di cui i nostri Analisti hanno discusso in un report precedente (Una società che vuole sfruttare la pandemia per crescere e che in Borsa ha un potenziale del 400% nel lungo periodo).

Dal punto di vista della valutazione ci sono indicazioni contrastanti. Applicando il P/E come parametro per la valutazione basata sui multipli di mercato scopriamo che il titolo è sopravvalutato. Se, invece, si considerano le raccomandazioni degli analisti scopriamo che il consenso medio è Hold e il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 5%. Opposta conclusione si raggiunge se si guarda al Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le quotazioni di OVS potrebbero triplicare il loro valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Un altro segnale positivo arriva dal rapporto EV/EBITDA che è tra i competitors di OVS.

Le indicazioni contrastanti possono essere chiarite solo attraverso un’attenta analisi del grafico delle quotazioni.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Dopo un -40% nell’ultimo anno OVS è pronto a esplodere al rialzo. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 12 febbraio a quota 1,093 euro in ribasso dell’1,26% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista ed è supportata sia da un segnale del BottomHunter che da un segnale dello Swing Indicator. Tuttavia la resistenza in area 1,218 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni che, rotta questa resistenza in chiusura di settimana, potrebbero raggiungere gli obiettivi indicati in figura. Ci sono, quindi, le potenzialità per un rialzo di circa il 200%.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 1,05 euro accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Sono mesi che le quotazioni cercano di rompere in chiusura mensile la resistenza in area 1,18 euro senza successo. Una chiusura mensile superiore a questo livello potrebbe fare letteralmente esplodere le quotazioni che si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

In particolare il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 5,15 euro potrebbero portare il titolo a una performance di oltre il 400%. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con un segnale rialzista dello Swing Indicator.

Chiaramente un nuovo segnale ribassista dello Swing Indicator farebbe pendere la bilancia dalla parte dei ribassisti.