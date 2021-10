Basta analizzare le serie storiche per vedere una stretta correlazione fra PIL in crescita, tassi di interesse e inflazione, materie prima e occupazione. Dopo il forte crollo del marzo 2020, in seguito all’allarme pandemia da coronavirus, sia il PIL, che i mercati azionari che le materie prime, hanno subito una forte impennata dei prezzi. Cosa fa scattare queste situazioni? Semplice, un prezzo sale quando c’è più domanda rispetto all’offerta e questo meccanismo vale in ogni settore.

Era il 7 febbraio di quest’anno quando al prezzo di 82,74 dollari, il nostro Ufficio Studi ha consigliato e raccomandato l’acquisto della materia prima con target a 120.

Cosa è successo da quel momento in poi? I prezzi, dopo aver sfiorato il nostro stop loss (si sono portati a 79,76 contro i 79,74 indicati) in pochi mesi hanno raggiunto il livello attuale.

Il cotone ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 ottobre a 114,85. Da inizio anno ha segnato il minimo a 79,96 e il massimo a 116,48.

Quali sono le nostre prevsioni da ora in poi?

Dopo un +38% in pochi mesi dal nostro segnale Buy, cosa attendere per il cotone?

Il livello da monitorare per i prossimi 3 mesi è a 103,59 e poi 84,92. Solo un ritorno sotto quest’ultimo livello potrebbe far rivedere la nostra view rialzista. Al momento, fino a quando reggerà al rialzo il supporto di lungo termine a 84,92, riteniamo che sia in corso un rialzo che dovrebbe portare nei prossimi 1/3 mesi verso area 142,89 e nei successivi 12 mesi, fra alti e bassi, in area 200. Primo supporto a 103,59.

La strategia di investimento consigliata

Per chi ha delle posizioni in corso, lo stop loss di medio lungo termine va inserito a 84,92. Chi vuole comprare adesso la materia prima, deve inserire lo stesso livello come stop loss e mantenere per gli obiettivi indicati.. Il nostro consiglio operativo è di mantenere le posizioni.