Dopo un +25% negli ultimi 15 giorni la corsa al rialzo di questo titolo azionario non è ancora finita, ma promette ulteriori interessanti rialzi.

Stiamo parlando di Techedge, un titolo che dal 20 luglio è letteralmente esploso al rialzo. L’aspetto interessante è che anche dopo il fisiologico ritracciamento le quotazioni hanno ripreso a correre. Fino a dove?

Iniziamo dall’analisi dei fondamentali. Confrontando il fair value con le quotazioni attuali, Techedge è sottovalutata di oltre il 30%. Anche il confronto tra il PE della società e quello del settore di riferimenti esprime una sottovalutazione di almeno il 50%. La sottovalutazione è confermata anche dall’analisi del price to book ratio che esprime una sottovalutazione del 50%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

È interessante notare che il giorno prima dell’esplosione rialzista avevamo scritto un articolo dal titolo Ecco un titolo azionario da comprare in apertura di domani perchè sottovalutato del 76% e pronto allo scatto rialzista.

Quali sono le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale? Anche in questo caso dopo un +25% negli ultimi 15 giorni la corsa al rialzo di questo titolo azionario non è ancora finita

Techedge (EDGE) ha chiuso la seduta del 31 luglio a quota 5,42€ in ribasso dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le quotazioni potrebbero essere vicine ad una nuova esplosione rialzista di circa il 20%. Come si vede dal grafico, infatti, sono molto vicine all’importantissima resistenza in area 5,422€. Una chiusura superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte ad un’accelerazione rialzista fino in area 6,07€.

Discese fino in area 5,172€ sarebbero ancora compatibili con lo scenario rialzista. Nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,769€, invece, potremmo assistere a un’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Su questo time frame il prossimo ostacolo si trova in area 6,54€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte ad un’accelerazione rialzista verso la massima estensione di prezzo in area 6,54€. Anche in questo caso, quindi, il potenziale rialzista è di otre il 20%.

Chiusure settimanali inferiori a 4,781€ comprometterebbero lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La situazione sul mensile è del tutto analoga a quella dei time frame inferiori. L’unica differenza sostanziale è che assisteremo ad un’inversione ribassista: dovremmo assistere a una chiusura mensile inferiore a 5,3€.