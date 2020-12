Diasorin è una società attiva nel campo dei test diagnostici che ha tratto molto beneficio dalla pandemia da coronavirus. Se si guardano i grafici, infatti, ci sono due importanti rialzi delle quotazioni in corrispondenza delle due ondate e un crollo dopo che il vaccino è diventato una realtà. Quindi, dopo un 2020 a braccetto con Covid 19 cosa attendersi nel 2021 per il titolo Diasorin?

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo in linea con le quotazioni. Anche guardando ai multipli di mercato la situazione non è molto incoraggiante con tutti i parametri che mettono in evidenza in titolo sopravvalutato.

La situazione, quindi, è molto incerta e, come vedremo, anche dal punto di vista grafico le cose non stanno molto meglio.

C’è, però, un dettaglio molto importante che vogliamo evidenziare. Nel corso degli ultimi 10 anni Diasorin ha guadagnato il570% arrivando anche a un +750% in corrispondenza dei massimi storici.

Dopo un 2020 a braccetto con Covid 19 cosa attendersi nel 2021 per il titolo Diasorin secondo l’analisi grafica?

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in ribasso rispetto alla seduta precedente del 1,65%, chiudendo a quota 167,4 euro.

Time frame settimanale

Le quotazioni si trovano in prossimità di un’area di prezzo molto critica 165,8/170,6 euro. La rottura decisa di questi livelli potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e vanno da un raggiungimento dei massimi storici in area 200 euro al loro aggiornamento andando a raggiungere area 228,8 euro.

In caso contrario, le quotazioni potrebbero raggiungere aera 124,6 euro, prima, e area 82,4 euro, poi.

Sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in una posizione neutra.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è molto incerta, ma potenzialmente anche molto interessante.

Una chiusura mensile inferiore a 180,8 euro porterebbe le quotazioni verso area 136,8 euro e, in caso di rottura mensile, verso area 65 euro.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono molto ambiziosi con un primo target in area 256,8 euro (I obiettivo di prezzo) e a seguire verso gli obiettivi indicati nel riquadro in rosso.

Anche in questo caso sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in una posizione neutra.

