Dopo tre settimane consecutive al rialzo è arrivato il momento di puntare sull’oro?

Diciamo che ci sono buone probabilità che si possa ripartire al rialzo, ma la prudenza è ancora d’obbligo.

Dopo il tracollo di quattro settimane fa , l’oro si è dato un’altra chance per ripartire al rialzo. Senza troppi clamori, le tre settimane al rialzo sono state caratterizzate da un modesto rialzo, ma si sono create le condizioni per una ripresa del rialzo.

Le quotazioni, infatti, dopo essersi nuovamente appoggiate al supporto in area 1.752,1 dollari hanno reagito. Non solo, le quotazioni si sono riportate sopra il livello in area 1.808,2 dollari oltre il quale si potrebbe ripartire nuovamente al rialzo. Settimana prossima, quindi, sarà decisiva per capire il destino dell’oro. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi sono quelli mostrati in figura dalla linea tratteggiata.

Nulla, quindi, è cambiato rispetto a quanto scrivevamo nelle settimane precedenti.

Dopo tre settimane consecutive al rialzo è arrivato il momento di puntare sull’oro? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 9 luglio in rialzo dello 0,31% rispetto alla seduta precedente a quota 1.808,6 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dell’1,42%.

Time frame settimanale

Time frame mensile