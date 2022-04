Fu un errore, un avvenimento accidentale. Ma, dopo quello sbadato errore, divenne il taglio più desiderato dell’epoca. Si parla di un bel po’ di anni fa però, come per ogni cosa bella, anche questo taglio era destinato a tornare. E così è stato.

Chi lanciò questo taglio?

A lanciare questo taglio fu una stilista che oggi non è più tra di noi, ma il suo marchio rimane ancora oggi uno dei più desiderati, soprattutto dalle donne. Non tanto per quanto riguarda il lato abbigliamento, ma quanto per quello che è il mondo accessori e profumi.

Stiamo parlando di Chanel, marchio che ultimamente abbiamo sentito in televisione e sui giornali dopo che alcune influencer russe hanno deciso di fare a pezzi le borse del marchio perché non possono più acquistarlo. Ma di iconico non ci sono solo le borse o il mondo degli accessori, infatti anche il taglio di capelli di Coco Chanel è iconico. E proprio questo taglio torna di moda dopo tanto tempo.

Coco Chanel e il taglio di capelli lanciato a causa di un errore

Tutti ricordiamo il volto di Coco e tutti ricordiamo il suo taglio di capelli. Ma forse in pochi sanno che quel taglio nacque da un errore. O meglio, per coprire un piccolo incidente. La storia racconta che Mademoiselle Chanel per sbaglio si bruciò i capelli su un fornello e che per correre ai ripari dovette tagliarli. Proprio da quell’incidente nacque il suo iconico taglio.

Dopo tanto tempo torna di moda questo iconico taglio di capelli lanciato da una famosa stilista per errore

Per correre dunque ai ripari, Mademoiselle Coco Chanel decise di tagliarsi i capelli molti corti. Realizzò dunque un bob, ma non uno qualsiasi. Infatti questo taglio viene oggi chiamato Coco Bob, proprio in onore della famosa stilista.

Questo taglio per la stagione 2022 si arricchisce di linee morbide e ondulate. Non sarà infatti dritto a spaghetto, ma sarà leggermente sbarazzino. Ma ovviamente non poteva finire così, infatti il taglio presenta anche una frangia bella compatta. Un taglio dunque perfetto per mettere in risalto occhi e zigomi.

E così, dopo tanto tempo, torna di moda questo iconico hairstyle assolutamente da provare, soprattutto se già si portano i capelli corti. Questo perché molte volte può essere abbastanza traumatico passare da un taglio di capelli lungo a uno corto, quindi è sempre meglio andare per gradi.

