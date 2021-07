Dopo tanto salire per le azioni Reply potrebbe essere arrivato il momento di scendere. Sì, perché dopo il report dell’11 marzo in cui delineavamo un percorso rialzista per il titolo, La chiusura settimanale potrebbe far partire Reply con un rialzo del 50% dai livelli attuali, il titolo ha guadagnato oltre il 5%. Come si vede dai grafici, però, la corsa al rialzo potrebbe essere arrivata al capolinea. È stato raggiunto, infatti, il III obiettivo di prezzo in area 149,4 euro.

Da quel momento, infatti, le quotazioni hanno iniziato a mostrare segni di debolezza e la chiusura di questa settimana potrebbe segnare l’inizio di una lunga fase ribassista. Una chiusura settimanale inferiore a 143 euro, infatti, sarebbe l’inizio di una fase ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 131,8 euro e a seguire gli altri obiettivi indicati dalle linee tratteggiate.

Al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione neutrale. Un primo indizio e/o conferma di quanto sta per accadere sui mercati si potrebbe avere da un segnale di uno dei due nostri indicatori.

È interessante notare come gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 15%. Tutto questo nonostante negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo abbiano ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio. Chiaramente, quindi, il titolo quota su livelli molto tirati e una correzione non potrebbe che fare bene.

Anche dal punto di vista dei fondamentali e della valutazione basata sui multipli di mercato le azioni Reply risultano essere sopravvalutate.

Fermo restando la solidità del titolo, quindi, è opportuno aspettare tempi migliori per entrare al rialzo.

Dopo tanto salire per le azioni Reply potrebbe essere arrivato il momento di scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 17 maggio a quota 119,5 euro con un incremento del 2,4% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale