Dal tragico giorno del crollo del ponte Morandi di Genova l’andamento del titolo è stato condizionato pesantemente dalle dichiarazioni dei politici e dalle ipotesi sulle scelte future riguardanti Autostrade Italiane.

Dopo tante peripezie il 2021 sarà l’anno della svolta in Borsa per Atlantia?

La trattativa tra Cassa Depositi e Prestiti e Atlantia per la cessione di Autostrade per l’Italia, infatti, è entrata nel vivo, anche se non c’è ancora l’accordo sul prezzo Una volta trovato l’accordo, però, la società dei Benetton si libererà di questo fardello e potrà puntare sugli altri assets societari.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Quali sono i mesi rialzisti per il titolo?

Nella figura seguente è riportato per ciascun mese dell’anno la probabilità che la chiusura sia superiore all’apertura mensile. La percentuale media indicata è calcolata su tutti gli anni che vanno dal 2009 al 2020.

Notiamo subito una cosa, il mese di aprile ha una probabilità eccezionalmente elevata che la chiusura sia superiore all’apertura. Tuttavia, anche gennaio presenta valori di probabilità molto interessanti. Viceversa i mesi di maggio e agosto che ha una probabilità molto piccola (25%) che il mese chiuda sopra il prezzo di apertura.

Dopo tante peripezie il 2021 sarà l’anno della svolta in Borsa per Atlantia? La parola all’analisi grafica e previsionale

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 14,715 euro in ribasso dello 0,27% rispetto alla chiusura precedente.

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono ostacoli lungo il percorso che porta verso il I obiettivo di prezzo in area 17,2 euro. Una chiusura trimestrale superiore a questo livello aprirebbe le porte verso gli obiettivi successivi indicati in figura. C’è, quindi, la potenzialità che le quotazioni si possano raddoppiare nel lungo periodo.

Solo una chiusura trimestrale inferiore a 12,2 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

5 titoli sottovalutati a Wall Street su cui puntare nel 2021