Dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre, i mercati internazionali hanno generato un primo segnale ribassista. Per dire che questo sia l’inizio di un ribasso duraturo è ancora prematuro, ma da ora in poi si deve prestare molta attenzione ai pattern che si formeranno nei prossimi giorni. Ci sono però alcuni settori che hanno generato segnali davvero poco incoraggianti, ad esempio quelli del settore bancario.

Dopo questa brusca frenata questo è il momento di scappare dai titoli bancari a Piazza Affari? Ora andremo a studiare in che punto grafico si trovano 6 titoli azionari del settore, la loro tendenza in corso, la strategia di investimento con risk reward a favore e il fair value stimato dal nostro Ufficio Studi.

Ci riferiamo a Bca MPS, Banco BPM, Banca IFIS, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Dopo questa brusca frenata questo è il momento di scappare dai titoli bancari a Piazza Affari?

Bca MPS, ultimo prezzo a 0,9280. Fair value non quantificabile secondo i nostri parametri di analisi. Questo titolo, come da nostre precedenti analisi, continua a scendere. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,0160, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 0,85/0,73. Una chiusura giornaliera superiore a 0,9736 sarebbe un primo segnale rialzista.

Banco BPM, ultimo prezzo a 2,646. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 1,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,804, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,421/2,31. Una chiusura giornaliera superiore a 2,764 sarebbe un primo segnale rialzista.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 15,66. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 19,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 16,93, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 14,25/12,57. Una chiusura giornaliera superiore a 16,16 sarebbe un primo segnale rialzista.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,7965. Fair Value stimato a 2,60. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,9390, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,6930/1,61. Una chiusura giornaliera superiore a 1,8720 sarebbe un primo segnale rialzista.

Cosa attendere su Intesa Sanpaolo e Unicredit

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,3840. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi intorno ai 2,45 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,4960, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,3085/2,18. Una chiusura giornaliera superiore a 2,4815 sarebbe un primo segnale rialzista.

Unicredit, ultimo prezzo a 11,682. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 11,74, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 10,15 e poi 9,73/8,96. Una chiusura giornaliera superiore a 11,538 sarebbe un primo segnale rialzista.

Attenzione, il segnale che si è formato nei giorni scorsi potrebbe portare a un forte ritracciamento dei titoli considerati. Meglio stare lontano da questi titoli per il momento,

Si procederà per step.