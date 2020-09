Dopo quanto tempo arriva una multa che hai preso per divieto di sosta? Per le infrazioni al Codice della Strada la multa che hai preso arriva entro 90 giorni. Questo è infatti il termine a partire dall’accertamento della violazione. Un termine che vale pure quando l’infrazione commessa riguarda il mancato rispetto del divieto di sosta.

Dopo quanto tempo arriva una multa che hai preso per divieto di sosta è quindi chiaro. Ma occorre fare attenzione all’eventuale foglietto che è presente sul tergicristalli. La multa sul parabrezza è infatti solo un atto di cortesia da parte del vigile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

La multa che hai preso viene sempre lasciata sul tergicristalli?

E comunque non sempre la polizia municipale lascia il foglietto sulla multa che hai preso. Spesso infatti le vetture in divieto di sosta vengono filmate senza che i vigili scendano dall’auto. E solo dopo aver rivisto il video saranno eventualmente presi i relativi provvedimenti sanzionatori.

Se la multa viene lasciata sul tergicristalli questa si può pagare subito. Non solo per fruire dello sconto del 30%. Ma anche per evitare l’addebito delle spese di notifica.

Ricorso multa per divieto di sosta al giudice di pace, hai 30 giorni di tempo

Se la multa non viene lasciata sul tergicristalli? I 5 giorni per il 30% di sconto decorrono comunque dalla data di notifica. Ovverosia quando la contravvenzione arriva a casa. E pure i 60 giorni di tempo per pagare la multa in misura ridotta. Inoltre, sempre dalla data di notifica sono 30 i giorni utili per fare eventualmente ricorso. Il ricorso per la multa per divieto di sosta si presenta al giudice di pace.

Ignorare o strappare la multa per divieto di sosta sul parabrezza è quindi inutile. Solo se la multa viene notifica dopo 90 giorni dall’infrazione ci sono speranze per non pagare. Andando ad impugnare la contravvenzione proprio dinanzi al giudice di pace.