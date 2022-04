Dopo pranzo di Pasqua e grigliata di Pasquetta, ecco un risotto depurativo grazie a queste due verdure utili a farci smaltire l’abbuffata

Siamo ormai a pochissime ore dalla Pasqua. Gran parte delle tavole italiane saranno imbandite di cibo. Forse non come a Natale, ma poco meno. Chi invece sceglierà di festeggiare fuori sede, potrebbe comunque pranzare in ristoranti o trattorie che offriranno menù ad hoc per l’occasione.

Non solo Pasqua, però, perché subito dopo ci sarà il lunedì dell’Angelo. Se Santo Stefano è il giorno degli avanzi, stessa cosa non si può dire per la celeberrima Pasquetta. Anzi, spesso si mangia di più proprio in questa occasione, tra torte salate, grigliate di carne e pesce e dolci come la pastiera.

Insomma, anche a Pasqua si rischia davvero l’abbuffata. Se, però, per quelle di Natale c’è più tempo per smaltire, essendo le vacanze più lunghe, quella pasquale necessita di un recupero più veloce.

Ecco perché oggi proponiamo un risotto depurativo, ottimo da cucinare nei giorni immediatamente successivi. Un piatto completo, da consumare a pranzo come a cena, comunque gustoso, anche se leggero.

Stiamo parlando dell’abbinamento tra due verdure rosse per eccellenza: il radicchio e la cipolla di Tropea. Entrambe povere di calorie, favorirebbero il transito intestinale, essendo costituite da molta acqua. Non solo, aumenterebbero anche il senso di sazietà. Per questo, abbinandole a un riso integrale, possiamo veramente preparare un ottimo piatto per smaltire quanto mangiato in precedenza. Andiamo a vederne gli ingredienti per 4 persone:

320 g di riso integrale;

400 g di radicchio rosso;

brodo vegetale;

2 cipolle di Tropea;

olio extravergine;

un bicchiere di vino bianco;

formaggio Parmigiano.

Iniziamo la preparazione dal soffritto. Prendiamo la prima cipolla, sbucciamola e andiamo a grattugiarla in una padella con un po’ d’olio. Facciamo cuocere a fuoco vivo per qualche minuto, prima di aggiungere il riso. Un minuto o due di tostatura, prima di irrorare il tutto con il bicchiere di vino bianco. Lasciamo sfumare, quindi allunghiamo con un paio di mestoli di brodo vegetale.

Abbassiamo la fiamma, sbucciamo l’altra cipolla e andiamo a tagliarla a pezzettini sottili. Quindi, ci dedicheremo al radicchio, che, in precedenza, avremo messo a mollo in acqua e successivamente passato nella centrifuga per insalata. Tagliamolo molto sottile, alla julienne. Una volta completate queste due operazioni, uniamo le verdure al risotto.

Allunghiamo con il brodo ogniqualvolta ce ne sarà bisogno. Dopo circa 18/20 minuti di cottura, andiamo a provare il riso per capire se è pronto. Se così fosse, spegniamo il fuoco e mantechiamo solo con del Parmigiano grattugiato, senza l’uso del burro.

Dopo pranzo di Pasqua e grigliata di Pasquetta, prepariamo dunque questo risotto al radicchio e cipolla di Tropea per favorire il transito intestinale e depurare il nostro organismo. Un piatto semplice, ma davvero nutriente e gustoso.

