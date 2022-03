Settimana scorsa avevamo messo in guardia i ribassisti da eccessi di confidenza.Ciò nel credere che il recupero dai minimi settimanali fosse stato un semplice rimbalzo tecnico. Un’occasione da sfruttare per aumentare gli short sul Ftse Mib Future. Per questo motivo titolavamo Il Ftse Mib Future dopo aver visto il baratro potrebbe essere sul punto di sprintare al rialzo.

Il recupero c’è stato e dopo oltre 2 mesi il Ftse Mib Future chiude due settimane di fila al rialzo. L’ultima volta che si era verificato era stato a fine 2021.

Per capire, però, se si tratta di una vera e propria inversione di tendenza bisognerà attendere settimana prossima. Sarà, quindi, decisivo capire come si comporterà il Ftse Mib Future alla prova di importanti livelli di resistenza.

Dopo oltre 2 mesi il Ftse Mib Future chiude due settimane di fila al rialzo. Le attese per le prossime settimane secondo l’analisi grafica

Alla chiusura del 18 marzo il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.140 in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo del 4,68%.

Time frame giornaliero

4 sedute consecutive con chiusura superiore alla chiusura precedente non si vedevano da fine 2021. Questa sequenza di chiusure si è ripetuta all’inizio della settimana appena conclusasi. Solo la seduta di venerdì ha visto tornare nuovamente alla ribalta i venditori. Tuttavia va anche osservato che il ribasso non ha provocato danni alla struttura grafica rialzista di breve. Ciò è stato possibile grazie al prodigioso recupero dai minimi che ha permesso alle quotazioni di chiudere sopra il supporto intermedio in area 24.139. Rimangono, quindi, inalterate le probabilità che le quotazioni possano raggiungere il II obiettivo di prezzo in area 24.865.

Qualora, poi, anche questo livello dovesse essere abbattuto in chiusura di giornata, allora le quotazioni potrebbero raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 26.765, dove si potrebbe assistere a prese di beneficio.

Per una ripresa duratura del ribasso, invece, le quotazioni dovrebbero chiudere la seduta sotto area 22.965.

Time frame settimanale

Prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro del Ftse Mib Future. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ancora ribassista, ma una chiusura settimanale superiore a 25.131 potrebbe far invertire la tendenza in corso. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 31.710. A seguire, poi, nel caso di una prosecuzione del rialzo, gli altri possibili obiettivi sono indicati nel riquadro rosso.

Un indizio della possibile inversione rialzista verrebbe da una chiusura settimanale superiore a 24.420.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso i prossimi step sono indicati in figura dalla linea continua.