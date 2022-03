B.F., già B.F. Holding, è una società con sede in Italia che svolge attività agricole. La società è attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In particolare coltiva e sviluppa una serie di prodotti alimentari come riso, grano duro, mais e orzo, mais, grano duro e tenero, barbabietola da zucchero e altri prodotti. L’azienda gestisce circa 5.500 ettari. Inoltre, l’azienda è specializzata anche nella zootecnia, come la produzione di carne bovina.

In un contesto mondiale in cui guerra e sanzioni hanno fatto impennare i prezzi delle materie prime con una rapidità senza precedenti, spingendoli in molti casi ai massimi storici, non deve sorprendere il forte aumento dei prezzi delle azioni B.F.

Prima di passare allo studio del grafico delle quotazioni e alla valutazione del titolo, ricordiamo un aspetto molto importante legato alla società. Nel novembre 2021, infatti, sono entrate nel capitale societario sia ENI che Intesa Sanpaolo entrambe con una quota del capitale di poco superiore al 3%.

Il commento dell’amministratore delegato alle due operazioni è stato il seguente

Due grandi alleanze che rafforzano il disegno strategico e il posizionamento industriale del gruppo. Oltre all’importante dotazione di capitale, queste partnership aprono nuovi mercati, forniscono know how e riconoscono la leadership di BF nel comparto agroindustriale nazionale.

Dal punto di vista della valutazione le azioni B.F. risultano essere sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Dopo mesi di lateralità le azioni B.F. potrebbero partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni B.F. (MIL:CULT) hanno chiuso la seduta del 4 marzo a quota 3,49 euro in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, a partire dal giugno 2021 ai giorni nostri le quotazioni si sono mosse, tranne qualche veloce escursione, all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 3,43 euro – 3,73 euro. Da notare che il centro di questo intervallo corrisponde al I obiettivo di prezzo in area 3,58 euro.

Solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi più probabili sono quelli indicati in figura dall’ellisse rossa. In questo caso dopo mesi di lateralità le azioni B.F. potrebbero partire al rialzo. Al ribasso, invece, gli andranno calcolati non appena si confermerà l’inversione ribassista.

