Dopo mesi di debolezza le azioni di Shedir Pharma Group potrebbero partire al rialzo. Si perché il titolo è rimasto praticamente fuori dal rialzo generalizzato che ha colpito i titoli del settore farmaceutico nel corso dell’ultimo anno.

Per dare un’idea di quanto successo confrontiamo la performance di Shedir Pharma Group con Recordati e Diasorin. Il primo ha perso oltre il 40%, gli altri due hanno guadagnato l’8% e il 32%, rispettivamente.

Le azioni Shedir Pharma Group, però, potrebbero essere vicine a una svolta. Sia sul settimanale che sul mensile, infatti, le quotazioni sono vicine a importantissime resistenze rotte le quali il titolo potrebbe esplodere al rialzo.

Sul settimanale sono ormai quattro settimane che le quotazioni cercano di rompere la resistenza in area 4,22 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si aprirebbero le porte per il raggiungimento degli obiettivi successivi indicati in figura.

L’aspetto interessante è che la rottura di questo livello potrebbe preludere a una chiusura mensile superiore ad area 4,17 euro. In questo caso il potenziale rialzista di lungo periodo diventerebbe enorme visto che il III obiettivo di prezzo si trova in area 10,64 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

Il fallimento della rottura delle resistenze indicate potrebbe preludere a una fase di debolezza di Shedir Pharma Group che diventerebbe inversione al ribasso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,61 euro.

Dopo mesi di debolezza le azioni di Shedir Pharma Group potrebbero partire al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Shedir Pharma Group (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 4,09 euro in ribasso dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile