Proprio nelle scorse settimane avevamo indicato l’elevata probabilità che questa materia prima avesse segnato un bottom poliennale. Da giorno 8 agosto ad oggi la salita è stata di circa il 9%. Cosa attendere da ora in poi? Dopo l’ultimo rialzo dove è diretto ora il Natural gas?

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 agosto a 2,448 + 4,08%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,573 ed il massimo a 2,745. 1,573 per il momento ha rappresentato il livello più basso raggiunto dal massimo di 24,178 segnato nell’anno 2005.

Dopo questo ulteriore rialzo continuiamo a confermare che un bottom poliennale sia stato segnato? Quale operatività continuiamo a consigliare di medio lungo termine?

Dopo l’ultimo rialzo dove è diretto ora il Natural gas?

La chiusura della settimana appena conclusa continua a confermare un trend rialzista in corso su diversi time frame. Come comportarsi da ora in poi? E’ stato raggiunto un eccesso di breve oppure il movimento esplosivo di ieri potrebbe portare ad ulteriori accelerazioni rialziste?

Ecco i migliori consigli di trading per operare al meglio sia di breve che di medio lungo termine su questa materia prima.

Dal 26 giugno (giorno del minimo annuale) di quest’ anno il rialzo è stato del 56% ma al momento non ravvisiamo pericoli di bruschi ritracciamenti. Quindi il consiglio è di mantenere per chi ha aperto posizioni di lungo termine con stop loss a 2,07.

Per chi invece non ha aperto posizioni potrebbe farlo fin da subito.

Comprare in apertura di lunedì con stop loss a 2,27 e mantenere per un primo obiettivo a 3,246 e poi 3,448 da raggiungere per/entro i successivi 3 mesi. Continuiamo a ribadire che il movimento iniziato da 1,573 in base ai nostri algoritmi proprietari ci fanno ritenere che il peggio degli ultimi anni sia alle spalle e che siamo in presenza di un percorso fatto di step che dovrebbe portare verso l’area 5,567 da raggiungere nei prossimi 24 mesi. Si procederà per step.