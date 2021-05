Dopo lo Strong Buy su ITWay e un rialzo di oltre il 70% le quotazioni hanno ancora tanto spazio al rialzo. D’altra parte quando a novembre titolavamo, riferendoci a ITWay, Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450% le indicazioni sul futuro del titolo erano molto chiare.

Che il rialzo possa continuare si evince da alcune evidenze molto importanti. Il rialzo partito dal 14 maggio ha visto aumentare gli scambi quotidiani di circa un fattore 20. Inoltre il titolo risulta essere pesantemente sottovalutato nel caso in cui si vadano a considerare i multipli degli utili. In questo caso le quotazioni potrebbero quasi quintuplicare per allinearsi alla media del settore di riferimento.

Un aspetto di cui bisogna tenere conto è che la sua capitalizzazione è di circa 10 milioni di euro. Conseguentemente le quotazioni potrebbero essere oggetto di fortissime oscillazioni.

Dopo lo Strong Buy su ITWay e un rialzo di oltre il 70% le quotazioni hanno ancora tanto spazio al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 1,21 euro in ribasso dello 4,72% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. È su quest’ultimo, però, che le prospettive di crescita sono più interessanti. Come si vede dal grafico, infatti, gli obiettivi rialzisti di lungo periodo sono molto ambiziosi con la massima estensione che passa per area 3,89 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,025 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Va notato che un anticipo di inversione al ribasso si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,13 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile