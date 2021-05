Dopo lo aver centrato il punto di ingresso sul titolo Carraro e un rialzo del 70% i margini di apprezzamento sono limitati al 30%. Si può riassumere in questo semplice periodo la storia passata, presente e futura delle indicazioni fornite dal nostro Ufficio Studi sul titolo Carraro.

A inizio ottobre 2020, infatti, nel nostro report individuavamo in area 1,3 euro il livello oltre il quale una chiusura settimanale avrebbe fatto partire al rialzo le quotazioni di Carraro. Il prezzo delle azioni si è sviluppato secondo lo scenario individuato e i report successivi non hanno fatto altro che accompagnare il percorso rialzista.

Almeno dal punto di vista della valutazione, però, ormai il rialzo sembra essere arrivato agli sgoccioli. Qualunque sia l’indicatore utilizzato per calcolare i multipli di mercato, infatti, le azioni sono sopravvalutate. Resiste il livello di valutazione molto basso che, con un valore aziendale stimato in 0.74 volte il suo fatturato, esprime ancora sottovalutazione.

Secondo gli analisti, invece, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Lasciamo, quindi, la parola all’analisi grafica.

Dopo lo aver centrato il punto di ingresso sul titolo Carraro e un rialzo del 70% i margini di apprezzamento sono limitati al 30%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Carraro (MIL:CARR) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 2,5 euro in rialzo del 1,21% rispetto alla chiusura precedente.

Dopo l’exploit di inizio marzo, quando hanno guadagnato circa il 60% in due settimane, le quotazioni di Carraro sono ingabbiate all’interno del trading range 2,35-2,56 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo il break rialzista potrebbe portare le azioni Carraro in area 3,13 euro per un potenziale rialzo del 30%. In caso contrario, invece, sono possibili discese fino al forte supporto in area 1,995 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.