La quotazioni di Casasold è avvenuta nel marzo del 2021 a un prezzo di collocamento di 3,33 euro ed è stata col botto. Nella prima giornata di contrattazioni, infatti, il titolo ha guadagnato oltre il 15% e dopo le prime 4 sedute era arrivato a guadagnare circa il 70%. Da quel momento, però, è iniziata una discesa ininterrotta che ha portato a un minimo a 1,52 euro segnato nel corso della settimana appena conclusasi. Si noti, inoltre, che il minimo storico corrisponde anche alla chiusura del 18 febbraio 2021.

Dai massimi storici il titolo ha perso oltre il 70%, mentre dal prezzo dell’IPO ha perso oltre il 50%.

Siamo, quindi, al cospetto di un titolo azionario che ha visto un’erosione continua della sua capitalizzazione passata da oltre 7milioni di euro a circa 3,5 milioni di euro. Inoltre, anche il controvalore scambiato giornalmente è sceso al di sotto dei 20.000 euro giornalieri. Questa mancanza di scambi ha anche determinato un aumento della volatilità. Casasold, infatti, è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.

Tuttavia, dopo l’exploit post IPO la lunga discesa del titolo Casasold potrebbe essere giunta al termine. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,59 euro, per cui la probabilità che si possa ripartire al rialzo è molto elevata. In questo caso facendo l’ipotesi che il minimo segnato sia quello definitivo, possiamo proiettare un rialzo che ha come massima estensione rialzista area 2,6 euro.

Dal punto di vista della valutazione tutti gli indicatori basati sui multipli di mercato esprimono una forte sopravvalutazione. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Il titolo Casasold (MIL:CASA) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a quota 1,52 euro in ribasso del 5% rispetto alla seduta precedente.

