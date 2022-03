Lo scoppio del conflitto in Ucraina, e tutto ciò che ne è conseguito, ha avuto un impatto molto positivo sulle quotazioni sia di Leonardo che di Fincantieri. Questi titoli, infatti, hanno visto anche rialzi giornalieri superiori al 20%. Alla base di questa euforia in particolare c’era l’annuncio sia dell’aumento oltre il 2% del PIL delle spese militari da parte della Germania, che quest’anno stanzierà 100 miliardi per rafforzare l’esercito, sia del finanziamento e dell’invio da parte della UE di armi in Ucraina.

Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale il titolo Fincantieri potrebbe andare incontro a una lunga fase laterale.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto già i livelli in area 0.6378 euro che erano indicati come quelli più probabili nel caso di raggiungimento della massima estensione rialzista della proiezione in corso.

A questo punto, quindi, il titolo si trova in una sorta di stallo che potrebbe essere sbloccato solo dalla rottura dei livelli chiave indicati qui di seguito.

Nel breve il livello da monitorare con attenzione passa per area 0,5824 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo supporto, infatti, potrebbe provocare un’accelerazione ribassista con obiettivo più probabile in area 0,47 euro. Ciò significherebbe un ritorno sui livelli pre invasione dell’Ucraina.

Al rialzo, invece, il livello chiave da monitorare passa per area 0,66 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una nuova proiezione rialzista la cui massima estensione passerebbe per area 1 euro.

La valutazione del titolo Fincantieri

Dal punto di vista dei fondamentali uno scenario rialzista sarebbe pienamente supportato. Se si confronta il fair value con le attuali quotazioni scopriamo che la sottovalutazione di Fincantieri è superiore al 70%. Il livello si sottovalutazione si evince anche dal valore aziendale che è stimato in 0.3 volte il suo fatturato. Inoltre, la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua degli utili è attesa essere del 40% circa.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dopo l’entusiasmo iniziale il titolo Fincantieri potrebbe andare incontro a una lunga fase laterale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 0,5970 euro in rialzo dell’1,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale