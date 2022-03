Il sistema di messaggistica più diffuso in Italia è WhatsApp. Con i suoi quasi 32 milioni di utenti attivi, viene usata da più della metà della popolazione italiana, più precisamente il 54%. È un sistema di messaggi istantanei con la quale è possibile scambiarsi informazioni nel tempo di un invio.

Ormai, con i numerosi aggiornamenti che si sono susseguiti negli anni, permette di avere a disposizione tutta una serie di possibilità. Infatti, non è solo possibile mandare e ricevere messaggi, ma anche fare effettuare chiamate e videochiamate. Creare dei gruppi e interagire con più persone insieme e anche aggiornare lo “stato”. Quasi come se si trattasse di Instagram, è possibile caricare delle foto o farle direttamente dall’App e queste avranno una durata di 24 ore.

Le impostazioni sulla privacy

Ma oltre queste funzioni, ne esistono anche diverse che spesso vengono incontro alle nostre necessità. Parliamo delle impostazioni sulla privacy. La foto profilo, l’aggiornamento dello stato si possono condividere con chi vogliamo noi. In questo modo potrebbero essere informazioni disponibili a tutti, solo ai nostri contatti oppure solo ad alcune persone selezionate, escludendone altre. Allo stesso modo, è anche possibile eliminare l’ultimo accesso effettuato sull’applicazione, per evitare il problema di sguardi troppo curiosi. Per non parlare delle spunte blu, del cosiddetto “visualizzato” che fa capire, alla persona con la quale ci stiamo scrivendo, se abbiamo o meno letto il messaggio e a che ora. Questo, però, è possibile solo per le conversazioni private. Altra faccenda quella dei gruppi, dove chiunque può verificare se un suo messaggio inviato è stato letto e da chi, a prescindere dalle regole della nostra privacy.

Dopo le spunte blue, ecco il trucco intelligente per leggere e rispondere ai messaggi WhatsApp senza aprirli o visualizzarli e nemmeno stare online

Spesso ci capita di ricevere messaggi ai quali non sappiamo ancora se vogliamo rispondere oppure no. Ma altrettante volte ci capita di dover per forza aprire il messaggio e risultare online anche per tutti gli altri nostri contatti. Ebbene, esiste un modo per leggere, rispondere ai messaggi su WhatsApp e non risultare comunque online.

Questa funzione, però, è distinta per Android e per iPhone.

Nel primo caso non è possibile avere una completa anteprima a schermo bloccato. Infatti, di solito, i sistemi permettono di vedere solo quale numero invia il messaggio. Per averne un’anteprima bisogna ricorrere al widget adeguato. In questo modo sarà solo possibile leggere integralmente il messaggio, ma per rispondere si dovrà comunque entrare nell’applicazione.

Nel caso degli IPhone, invece, non solo è possibile visualizzare l’anteprima, ma anche rispondere al messaggio senza mai entrare nell’applicazione. Basterà infatti sbloccare il telefono, scorrere verso il basso la tendina e tenere premuto sopra il messaggio in questione. Dopo le spunte blue ecco il trucco infallibile per non visualizzare ne aprire i messaggi su WhatsApp.