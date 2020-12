Il panettone delle feste natalizie è un dolce tradizionale che non può mai mancare in tavola.

Dalla colazione la mattina fino al dolce dopo cena, il panettone invita alla compagnia e crea l’atmosfera del Natale. A volte può capitare che si esageri e che se ne acquisti più del dovuto. Se il panettone avanza non rimane altro che riciclarlo per ricette creative.

Perché allora non far sposare il morbido panettone col dolce tradizionale per eccellenza, la torta di mele. Questa ricetta senza impasto è velocissima da fare; unisce fette di panettone con mela e crema. Il risultato è un dolce cremoso, soffice e che tutti ameranno. Ecco che dopo le feste il panettone si trasforma in una goduriosa torta di mele.

Una mela al giorno

La ricetta della torta di mele al panettone unisce davvero due classici in modo armonioso. Al primo assaggio si rimane rapiti della cremosità e del sapore fuori dal comune.

Ingredienti:

600g di panettone a fette (o pandoro);

300ml di latte (anche vegetale);

3 mele biologiche;

2 uova;

50g di zucchero (o altro dolcificante);

2 cucchiaini di limoncello (facoltativo);

Una teglia o stampo da 22/24cm di diametro.

Procedimento

Bisogna rivestire lo stampo scelto con carta forno. In alternativa si può imburrare o oleare lo stampo. Successivamente sistemare le fette di panettone tagliate non troppo spesse sul fondo della teglia. Dopo aver creato uno strato uniforme, bisogna leggermente compattare premendo con le dita. Spennellare con un cucchiaio la base con del latte.

Preriscaldare il forno a 200°C.

Sbucciare le mele e tagliarle a fette sottili. Fare uno strato di mele sulla base di panettone sistemandole a formare un cerchio concentrico. In una ciotola montare uova, zucchero, latte e limoncello. Versare il composto sui due strati di panettone e mele.

La torta è ora pronta per essere infornata per 30/40 minuti circa. La cottura sarà ultimata quando la superficie delle mele risulterà dorata. Sfornare la torta e lasciarla intiepidire prima di servirla. É così che dopo le feste il panettone si trasforma in una goduriosa torta di mele.

Se si vuole una crosticina croccante in superficie, a metà cottura spargere un filo di miele nella parte superiore della torta, sullo strato di mele.