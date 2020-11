Dopo le elezioni Presidenziali negli USA conviene acquistare azioni Microsoft? Premettiamo che la risposta non è legata al nome di un vincitore, ma a uno studio molto interessante che ha mostrato come dal 1980 al 2016 le cosiddette “value stocks” abbiano sempre fatto meglio di quelle “growth” (per una definizione di value e growth stocks si rimanda alla fine di questo articolo). L’evidenza è mostrata nella tabella seguente. Si noti come il rendimento delle azioni “value” sia sistematicamente almeno il doppio delle “growth”. Uno dei motivi per cui accade ciò è che la spesa pubblica tende ad aumentare.

Il titolo Microsoft i inserisce nel quadro delle aziende “growth”, per cui per i prossimi mesi dovrebbe essere evitato. Nonostante gli analisti abbiamo un consenso Buy e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%

Dopo le elezioni Presidenziali negli USA conviene acquistare azioni Microsoft? Gli scenari di medio/lungo periodo.

Il titolo azionario Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 211,01 dollari in ribasso del 3,38% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso nel medio/lungo periodo è rialzista, ma ci sono tutte le condizioni affinché si possa assistere a un ribasso nei prossimi mesi.

Come si vede dai grafici, infatti, le quotazioni o si trovano vicino a supporti importanti la rottura dei quali farebbe accelerare al ribasso oppure in prossimità di resistenze importanti che non si riescono a superare ormai da mesi.

Una chiusura settimanale inferiore a 210,4 dollari, quindi, potrebbe dare il via a un’accelerazione ribassista che potrebbe spingersi fino in area 170 dollari. Il raggiungimento e mancata tenuta di questo livello, poi, favorirebbe un’ulteriore discesa fino in area 120 dollari.

Cruciale, quindi, sarà cosa accadrà in chiusura di settimana in prossimità di area 210,4 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Definizioni

Una “value stock” è un’azione che viene scambiata a un prezzo inferiore rispetto ai suoi fondamentali, come i dividendi, i guadagni o le vendite, il che la rende interessante per gli investitori alla ricerca di valore.

Una “growth stock” è qualsiasi azione di una società che si prevede cresca ad un tasso significativamente superiore alla crescita media del mercato. Questi titoli generalmente non pagano dividendi. Questo perché gli emittenti di azioni di crescita sono di solito società che vogliono reinvestire gli utili che maturano per accelerare la crescita a breve termine. Quando gli investitori investono in azioni di crescita, prevedono di guadagnare denaro attraverso i guadagni in conto capitale quando alla fine venderanno le loro azioni in futuro.