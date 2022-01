Siamo ancora lontani dalla fine delle feste. Rimane l’Epifania che se le porterà tutte via, come dice il proverbio. Se ci siamo pesati prima di Natale, potrebbe essere traumatico salire ora sulla bilancia. Ma, molti virtuosi hanno approfittato dei pomeriggi per fare delle belle passeggiate. Per digerire, avviare il metabolismo e smaltire il chiletto di troppo. Dopo le abbuffate di San Silvestro e Capodanno ecco la minestra ricca di minerali e fibre che aiuterebbe a disperdere le calorie. Un bel tuffo nella salute per dare una mano a fegato e intestino nell’opera di smaltimento.

Prepariamola in casa

Non facciamo l’errore di pensare di smaltire i grassi con i minestroni precotti e confezionati. Sono buoni e gustosi, ma se vogliamo perdere qualche chilo, dobbiamo affidarci alla verdura fresca. Nello specifico a:

Aggiungiamo anche dell’aglio e magari dello zenzero e il nostro piccolo esercito di bruciagrassi è bello che pronto.

Senza stare lì a guardare dosi e grammature, perché la nostra minestra, o zuppa che dir si voglia, è assumibile anche in un paio di giorni. Anzi, meglio, che così depureremo l’organismo alla grande.

Prendiamo il cavolo e mettiamolo a bollire se lo utilizziamo fresco. Se, congelato, nessun problema, è da condire, quindi va bene ugualmente. Ricordiamo che 100 grammi di cavolo possiedono circa 40 calorie, ma tantissimi antiossidanti e nutrienti.

Poi utilizziamo una delle verdure preferite delle nonne. Quel sedano, ricchissimo di acqua e fibre che stimola la diuresi e favorisce il metabolismo. Nel sedano, per 100 grammi, ci sono appena 19 calorie. Ma tanta salute. Cuociamolo, magari assieme alla cipolla e teniamo il brodo di cottura per la nostra minestra.

Cipolla e pomodoro come ultimi ingredienti

Ultimi ingredienti della nostra minestra: cipolla e pomodoro. Con tanti minerali e altrettanta acqua, la cipolla sarebbe l’alleata perfetta della depurazione intestinale. I nonni la mangiavano addirittura cruda. Appena 20 calorie per 100 grammi di prodotto.

Anche se non è la loro stagione, i pomodori fanno sempre bene. Ricordiamo che contengono tantissimi antiossidanti e vitamine. Se non abbiamo problemi di acidità di stomaco, con sole 19 calorie su 100 grammi, sono l’aiuto della linea.

Prendiamo tutte le nostre verdure e frulliamole assieme per creare un vero e proprio alleato della salute, pronto per aiutarci a smaltire le calorie delle feste.

Approfondimento

