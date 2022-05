Le quotazioni di Cairo Communication non vivevano un rialzo così prolungato dall’inizio del 2019. Va detto che questa galoppata non è arrivata inattesa. L’ultima volta che ci eravamo occupati del titolo, infatti, avevamo scritto come la forte sottovalutazione e la vicinanza dei supporti potessero essere un ottimo incentivo per acquistare azioni Cairo Communication. Da quel momento le quotazioni di Cairo Communication sono andate incontro a un rialzo di circa il 25% che ha quasi raggiunto la sua massima estensione rialzista in area 2,429 euro. Quindi, dopo l’atteso rialzo per il titolo Cairo Communication potrebbe essere il momento di un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo.

A questo proposito un livello da monitorare con attenzione passa per area 2,2207 euro. La rottura in chiusura di settimana di questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 2,092 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe dare il via a una nuova fase ribassista con obiettivi in area 1,7 euro, prima, e in area 1 euro, poi.

Un altro scenario probabile è quello che vede il raggiungimento del supporto in area 2,092 euro seguito da un rimbalzo. In questo caso le quotazioni potrebbero anche ambire al raggiungimento di area 3 euro. Un indizio in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 2,45 euro.

La valutazione del titolo Cairo Communication

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato lo scenario rialzista sembra essere quello più probabile. Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Cairo Communication risultano sottovalutate. In particolare il rapporto prezzo/utili (PE) del titolo è uno dei più bassi di Piazza Affari. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 90% circa.

Inoltre il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.37 volte il suo fatturato del 2022.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, la fortissima sottovalutazione è confermata dal giudizio degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dopo l’atteso rialzo per il titolo Cairo Communication potrebbe essere il momento di un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 2,225 euro in ribasso dell’1,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Prosegue la folle corsa dei titoli dell’energia mentre si ferma Piazza Affari in attesa della decisione sui tassi americani