Il 2021 è stato un anno dai risultati molto buoni per il titolo Brembo che ha superato i livelli pre pandemia. Il bilancio, infatti, si è chiuso con un utile netto che sale a 215,5 milioni di euro, in crescita del 57,9% rispetto al 2020. In crescita anche i ricavi che si attestano a 2,78 miliardi di euro, in aumento del 25,8% rispetto all’anno precedente. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,27 euro per azione che allo stato attuale corrisponde a un rendimento del 2,7%.

A parte l’aspetto puramente quantitativo, come ha fatto notare il presidente esecutivo di Brembo l’azienda ha generato ricavi superiori anche al 2019 e ha preservato la propria profittabilità, sebbene il contesto di mercato sia stato influenzato dall’inflazione delle materie prime e dalla carenza dei semiconduttori.

Sostenute anche da questi dati, dopo l’attesa frenata, le quotazioni del titolo Brembo sono pronte a ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, è in corso una proiezione rialzista (linea continua) attualmente alle prese con il forte ostacolo in area 10,05 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un ulteriore allungo verso l’obiettivo più probabile del rialzo in area 11,3 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 14,42 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si troverebbe in area 17,58 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il controllo della situazione nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 9,16 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe diventare area 6,98 euro.

Secondo alcune riviste specializzate gli analisti hanno un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 14%.

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 28 marzo a quota 9,925 euro in rialzo dell’1,22% rispetto alla seduta precedente.

