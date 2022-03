Come anticipato nel report precedente la mancata tenuta dei supporti in area 9,94 euro ha provocato un’accelerazione ribassista che ha spinto le quotazioni verso area 8 euro. Questo livello di prezzo, che corrispondeva ai minimi segnati in ottobre del 2021, ha retto benissimo alle spinte ribassiste favorendo una ripresa del rialzo.

Dopo la tenuta dei supporti dove potrebbe essere diretto il titolo TXT e-Solutions?

A guardare il grafico un primo risultato molto importante è già stato raggiunto. L’obiettivo più probabile in area 9,15 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, è stato raggiunto e sta per essere rotto al rialzo per la secondo settimana consecutiva. A questo punto, quindi, diventa molto probabile un’ulteriore accelerazione rialzista che potrebbe portare le quotazioni in aera 10,56 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, poi, si andrebbe a collocare in rea 11,97 euro (III obiettivo di prezzo).

Il probabile scenario rialzista verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 9,15 euro. In questo caso diventerebbe molto probabile un ritorno in area 8,28 euro. All’eventuale raggiungimento di questo supporto, poi, le quotazioni potrebbero reagire ripartendo al rialzo. Già in passato, infatti, questa area di prezzo ha aiutato la ripresa delle quotazioni.

La valutazione del titolo TXT e-Solutions

La forte sottovalutazione di TXT e-Solutions dovrebbe favorire i rialzisti. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto alla media del suo settore di riferimento. Ad esempio, il metodo che utilizza i multipli di mercato mostra, qualunque sia la metrica utilizzata, una sottovalutazione di oltre il 50% circa. L’azienda, poi, gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Della stessa idea è l’analista che copre il titolo con un giudizio accumulare e una prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Dopo la tenuta dei supporti dove potrebbe essere diretto il titolo TXT e-Solutions? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TXT e-Solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 9.60 euro in rialzo del 3,67% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale