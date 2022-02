Dai minimi di ieri sembrava che i listini azionari potessero avere la forza per registrare anche un’inversione duratura. Dopo la scadenza del setup cosa attendere?

Nelle ultime ore dopo il forte rialzo nella prima parte della giornata, con l’apertura di Wall Street, le cose sono cambiate ed è tornato il segno rosso.

Domani quindi è decisivo per capire se il rimbalzo degli ultimi due giorni potrebbe continuare o se è “stato quello del gatto morto”. Ma attenzione, se si tornerà nuovamente al ribasso, riprenderà il sopravvento l’ipotesi che si possa scendere anche di un altro 10% dai livelli attuali, se non di più.

Procediamo per gradi con la nostra analisi.

Alle ore 17:52 della giornata di contrattazione del 23 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.643

Eurostoxx Future

3.972,5

Ftse Mib Future

25.985

S&P 500 Index

4.291,98.

Ecco come potrebbero muoversi gli indici mondiali nel corso di quest’anno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 febbraio.



Dopo la scadenza del setup cosa attendere dopo il tentativo di rimbalzo dei mercati azionari. Il peggio potrebbe essere alle spalle? Il peggio potrebbe essere alle spalle? I livelli operativi con i quali regolarsi

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 15.340. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.226.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.133. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.119.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 26.735. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.395. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.490.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Short sugli indici analizzati.

Cosa proiettare e come potrebbero muoversi i prezzi per la giornata di giovedì?

Se in ottica multidays si continua a registrare continui alti e bassi e falsi segnali, immaginiamo come sia difficile fare una previsione su come potrebbero muoversi i prezzi nel giorno successivo. Per questo motivo ci asteniamo dal farla.

Comunque, se il rialzo deve continuare, domani si dovrebbe aprire in rosso e poi chiudere la giornata di contrattazione sui massimi. Se invece, il ribasso riprenderà il sopravvento, si dovrebbe avere un’apertura in rimbalzo per poi chiudere sui minimi.