Dopo la rottura del livello chiave indicato dall’Ufficio Studi le azioni WM Capital hanno preso il volo. Gli obiettivi di medio lungo termine

In report precedente scritto alla chiusura del 12 ottobre (Questo è un titolo azionario che tra alti e bassi non riesce a ripartire e nel lungo periodo potrebbe soffrire) facevamo notare come il trading sul titolo fosse molto complicato in quanto l’andamento del titolo WM Capital è abbastanza peculiare. Si alternano, infatti, con una certa regolarità, brevi movimenti rialzisti e altri ribassisti.

Sempre nello stesso report, però, evidenziavamo come i rialzisti avrebbero potuto prendere il sopravvento nel caso in cui si fosse assistito a una chiusura settimanale superiore a 0,26 euro.

La chiusura settimanale del 15 ottobre è stata superiore al livello indicato e dopo la rottura del livello chiave indicato dall’Ufficio Studi le azioni WM Capital hanno preso il volo guadagnando oltre il 40% in una settimana.

Quali sono adesso gli obiettivi di medio lungo periodo del titolo WM Capital?

Se si guarda al time frame settimanale le quotazioni hanno già raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 0,424 euro. Nelle prossime settimane, quindi, sarà decisivo cosa accadrà in prossimità di questo livello. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,542 euro. In caso contrario dovremmo attenderci una nuova fase di ritracciamento. È interessante notare come area 0,542 euro già in passato abbia costituito un punto di approdo del rialzo e la base di una nuova e lunga fase ribassista.

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione inferiore ai 5 milioni di euro. Conseguentemente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 150.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

WM Capital (MIL:WMC) ha chiuso la seduta del 12 ottobre in ribasso del 2,11% rispetto alla seduta precedente a quota 0,232 euro.

Time frame settimanale