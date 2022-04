Dopo che alla chiusura dell’11 febbraio scrivevamo Se 3 indizi fanno una prova, allora nelle prossime settimane le azioni Brunello Cucinelli andranno al ribasso, le quotazioni avevano perso circa il 25% del loro valore. A quel punto era partito un interessante rialzo che ha portato il titolo Brunello Cucinelli a guadagnare circa il 40%. Adesso, però, dopo la ripresa seguita all’atteso ribasso le quotazioni Brunello Cucinelli potrebbero nuovamente andare al ribasso. La situazione grafica, infatti, si sta ingarbugliando e potrebbe preludere a un’accelerazione ribassista. Di questo, però, ce ne occuperemo in seguito.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è molto sopravvalutato. Questa cosa, però, non deve sorprendere. Negli ultimi anni, infatti, il titolo ha fatto sistematicamente meglio del settore di riferimento, per cui è abbastanza fisiologico che appaia sopravvalutato. Tuttavia, va anche osservato che storicamente le azioni Brunello Cucinelli conservano una forza relativa superiore rispetto a quelle dei competitors.

A sostegno del titolo, però, ricordiamo che, secondo quanto riportato su riviste specializzate, recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate. Inoltre, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Tuttavia, gli analisti che hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Dopo la ripresa seguita all’atteso ribasso le quotazioni Brunello Cucinelli potrebbero nuovamente andare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 25 aprile in ribasso del 4,22% rispetto alla chiusura precedente a quota 48,32 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista (linea continua), la settimana in corso potrebbe determinare la rottura dell’importantissimo supporto in area 49,30 euro. In questo caso una successiva rottura del supporto in area 45,5 euro potrebbe sancire la definitiva conferma dell’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 30,65 euro.

La tenuta del supporto in area 49,30 euro, invece, potrebbe spingere le quotazioni in area 59,40 euro, massimi storici. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in aera 70 euro.