Dopo la morte di Maurizio Costanzo tutti con il fiato sospeso anche per un gigante della musica

È stato un fulmine a ciel sereno la morte del famosissimo giornalista ideatore e conduttore del Maurizio Costanzo Show. Uno di quei personaggi che appaiono eterni grazie alla loro enorme statura.

Pare che le cause della sua morte siano da ricondursi ad un aggravamento post operatorio. Alcune indiscrezioni dicono che sia stato sottoposto ad un’operazione considerata routinaria ma che ha avuto un epilogo tragico. Altre fonti parlano di problemi cardiaci pregressi che si sarebbero aggravati nelle ultime settimane.

Per il momento, tuttavia, la moglie Maria De Filippi non ha rilasciato alcuna intervista.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo trapelano notizie sull’annullamento dei concerti di un famosissimo cantante

Ci sono personaggi dello sport, dello spettacolo e della musica talmente iconici che entrano di fatto in un olimpo della nostra mente. Per questo inconsciamente crediamo possano essere eterni. Di fatto lo sono, grazie a ciò che fanno durante la loro carriera e ciò che lasciano a tutti noi.

Nel 2022 abbiamo detto addio alle attrici Angela Lansbury, Monica Vitti e Catherine Spaak. Sono morti anche Piero Angela, la Regina Elisabetta e Sidney Poitier. Sono solo alcuni nomi che facciamo fatica a collegare ad una fine, perché hanno fatto parte della nostra vita e del nostro immaginario.

Oggi arriva la notizia di un artista amatissimo che annulla tutte le date del suo tour. Cosa succede?

Il tour per i 50 anni di carriera del cantante dalle origini italiane

50 anni di successi non potevano che essere celebrati con un tour. Gran parte delle date erano sold out già da tempo. Gli amanti del genere brasiliano, cultori della cosiddetta “saudade” non potevano mancare un appuntamento così ghiotto.

Purtroppo il chitarrista e cantante Toquinho ha annullato tutte le date previste. Francavilla al Mare, Bologna, Legnano, Catania ed altri appuntamenti sono stati cancellati. Toquinho sta male. La produzione dell’artista ha comunicato che la decisione si è resa necessaria per seri motivi di salute.

Un mito dalle sonorità brasiliane coinvolgenti ed eleganti

È un brutto colpo sentire, dopo la morte di Maurizio Costanzo, che anche Toquinho sta male. Il chitarrista brasiliano di 76 anni è nato da genitori italiani, infatti il suo nome è Antonio Pecci Filho. Nella Rio de Janeiro degli anni ‘50 affina la conoscenza della bossa nova. I suoi brani sono colorati dalla samba, da collaborazioni con il poeta Vinícius de Moraes e, in Italia, da produzioni con Ornella Vanoni e Sergio Endrigo.

In tutta la sua carriera ha valorizzato la bossa nova. È un genere musicale che trae origine dalla samba ma si ispira ad atmosfere minimaliste europee ed alla rinascita economica brasiliana degli anni ‘50 e ‘60. La speranza è che questo stop forzato resti solo un ricordo e che potremo tornare ad ascoltare brani come Aquarello, Mais que nada, La voglia la pazzia, Garota de Ipanema e tanti altri.