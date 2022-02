La primavera è alle porte, la Luna piena della neve del 16 febbraio ci ha annunciato grandi novità e stravolgimenti. I segni zodiacali in questi ultimi mesi sono stati coinvolti in grandi cambiamenti e grandi battaglie interiori ed esterne. Complice anche la congiunzione di Venere e Marte, in questo mese alcuni segni sono stati coccolati e premiati, altri decisamente no.

È arrivato il momento di invertire la rotta

In linea generale tutti i segni zodiacali potranno mettere a fuoco progetti e idee da concretizzare nei prossimi mesi. Invece per alcuni segni del nostro zodiaco il mese di febbraio non è cominciato nel migliore dei modi. Sono segni che hanno avuto bisogno di comprendere fino in fondo la validità delle loro scelte e di comprendere le ragioni sincere del loro agire. Ora con questa consapevolezza potranno invertire la rotta, complici anche la Luna e le congiunzioni dei vari Pianeti.

Ariete

Questo segno potrà dare finalmente libero sfogo alla sua inventiva e creatività. Quindi, dopo un inizio mese un po’ confuso, adesso le idee sono finalmente chiare. Questa consapevolezza offrirà all’Ariete la possibilità di compiere scelte oculate che lo porteranno dritto dritto verso il raggiungimento dei proprio obiettivi. Sarà sufficiente trovare la forza di non distrarsi troppo perché i pianeti saranno favorevoli e mettere a fuoco le proprie capacità organizzative.

Dopo la Luna piena in Leone sono questi i segni zodiacali che si risveglieranno da un lungo torpore invernale

Gemelli

L’inizio del mese è stato molto ballerino soprattutto per quanto riguarda le finanze e il lavoro. Ora che le idee cominciano a farsi più chiare sarà necessario superare gli ostacoli e concentrarsi sui nuovi obiettivi. Attenzione alle fasi lunari perché potrebbero rendere instabile l’umore di questo segno. Basterà procedere ad ali spiegate verso progetti e idee che si hanno in mente e non farsi distrarre. In caso in cui alcune energie non siano ben convogliate sarà il caso di fermarsi e riflettere prima di ripartire.

Scorpione

È ora di riconquistare posizioni e il tempo perduto tra le difficoltà e non rimuginare troppo. L’importante è trovare la forza dentro di sé per chiudere i rapporti di lavoro che non vanno bene, solo così si potrà tornare a vita nuova. La Luna in Vergine porterà a questo segno nuova iniziativa e progetti creativi da realizzare nei prossimi mesi.

Dunque, dopo la Luna piena in Leone, sono Ariete, Gemelli e Scorpione che dovranno rimboccarsi le maniche e approfittare del loro momento d’oro per invertire la rotta.