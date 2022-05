L’inizio del 2022 non è stato per il titolo Prima Industrie molto facile. Le quotazioni, infatti, hanno sperimento un ribasso come non se ne vedevano da oltre 3 anni.La reazione, però, non si è fatta attendere. Adesso, dopo il violento movimento al rialzo per le azioni Prima Industrie potrebbe essere arrivato il momento della verità.

Come si vede dal grafico, dopo quattro settimane al rialzo che hanno portato a un rialzo di oltre il 50%, il titolo ha iniziato un movimento al ribasso che fino a ora, però, non desta preoccupazione. Tuttavia il livello chiave in area 14,82 euro (I obiettivo di prezzo) si avvicina e potrebbero partire importanti movimenti.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe spingere le quotazioni nuovamente al rialzo verso gli obiettivi in area 18,14 euro, prima, e area 21,46 euro , poi.

Il break al ribasso, invece, potrebbe spingere nuovamente le azioni Prima Industrie verso area 12 euro.

La valutazione del titolo Prima Industrie

Al momento il punto forte del titolo è legato alle sue prospettive di crescita. Infatti, le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi che dovrebbe aggirarsi intorno a una media del circa 60% all’anno per i prossimi tre anni.

La valutazione basata sui multipli di mercato esprime chiaramente sottovalutazione. Infatti, con un rapporto prezzo/utili a 10,52 per l’esercizio in corso e 6,52 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno. Inoltre, il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Secondo il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), invece, la sottovalutazione di Prima Industrie è di oltre il 40%.

Leggendo le riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Il titolo Prima Industrie (MIL:PRI) ha chiuso la seduta del 30 maggio a quota 15,28 euro in rialzo del 2,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale