A settembre, a seguito della pubblicazione della semestrale, le azioni Bioera sono partire al rialzo guadagnando il 56% in una settimana. Questo forte exploit rialzista, però, non aveva convinto molto i nostri Analisti che si chiedevano se I conti della semestrale hanno fatto volare le azioni Bioera, siamo veramente alla svolta rialzista?

L’indicazione da seguire, quindi, era stata la seguente

Le quotazioni sono esplose al rialzo, ma non sono state in grado di rompere l’importantissima resistenza in area 0,1705 euro. Solo una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista almeno fino in area 0,316 euro per un ulteriore rialzo di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Poiché il livello indicato non è mai stato rotto al rialzo in chiusura di settimana. Conseguentemente, il rialzo è durato poco e la tendenza ha immediatamente virato al ribasso. Quindi, dopo il tentativo di ripartenza al rialzo le azioni Bioera sono sul punto di aggiornare i minimi storici.

In particolare, la chiusura settimanale inferiore a 0,1243 euro ha aperto le porte a un nuovo allungo ribassista che potrebbe spingere le quotazioni fino al I obiettivo di prezzo in area 0,0262 euro. Prima di arrivare a questo obiettivo, però, c’è il supporto intermedio in area 0,0869 euro. Questo livello potrebbe frenare, come successo in passato, la discesa del titolo.

Osservazioni finali

La situazione finanziaria non è della migliori. Il titolo, infatti, fa parte della black list della Consob. Ricordiamo che in questa lista si entra quando la società di revisione esprime un’opinione negativa, o non esprime alcuna opinione sul bilancio annuale della società e non ritiene garantita la continuità aziendale. C’è, però, un aspetto positivo. Per il terzo mese consecutivo la posizione finanziaria netta di Bioera è stata in miglioramento.

Prima di concludere ricordiamo che con una capitalizzazione di circa 4 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità) reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

Dopo il tentativo di ripartenza al rialzo le azioni Bioera sono sul punto di aggiornare i minimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 29 novembre a 0,1225 euro in ribasso dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale