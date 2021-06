In un report precedente di metà aprile scrivevamo che la chiusura di aprile avrebbe potuto segnare l’inizio della riscossa del titolo Il Sole 24 Ore. Il segnale di forza c’è stato confermato anche dalla chiusura di maggio, ma non abbiamo ancora assistito a una vera è propria corsa al rialzo. Il fuoco, però, potrebbe covare sotto la cenere. Dopo il segnale di acquisto le azioni Il Sole 24 Ore prendono fiato ma l’esplosione rialzista è dietro l’angolo.

Come accorgersi che la corsa al rialzo è iniziata?

Ci viene in soccorso il time frame settimanale dove, come si vede dal grafico, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,501 – 0,529 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe mettere le ali alle quotazioni. Da notare che anche lo Swing Indicator è ormai appiattito a seguito di questa lunga fase laterale.

Al rialzo gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura e nel lungo periodo il titolo potrebbe anche andare a toccare valori superiori a 1 euro per un potenziale guadagno di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino passa per area 0,432 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 0,3 euro.

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 21 giugno a quota 0,518 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile