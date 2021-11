Dopo un rialzo del 65% in una settimana un ritracciamento potrebbe essere anche fisiologico. Questo era il titolo del report e quanto successo nelle settimane successive è sotto gli occhi di tutti. Adesso, dopo il previsto ritracciamento, le azioni Softec sono pronte per ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, si è formata una figura da manuale che potrebbe/dovrebbe preludere a una ripresa del movimento rialzista.

Dopo una chiusura settimanale inferiore ai 2 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, le quotazioni di Softec hanno immediatamente recuperato il livello rotto al ribasso creando le condizioni per una pronta ripartenza. Anche la settimana appena conclusasi che ha visto un ribasso di circa il 5% non ha intaccato l’impostazione rialzista. La chiusura di settimana, infatti, è stata superiore ai 2 euro. Ci sono, quindi, ancora tutte le condizioni affinché il titolo possa ripartire al rialzo e dirigersi verso area 3 euro.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare dirigendosi verso la massima estensione ribassista in area 1,5 euro.

Per quel che riguarda la valutazione, il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia il criterio considerato. Fa eccezione il Price to Book ratio secondo il quale il titolo Softec è sopravvalutato del 20% circa.

Prima di concludere vogliamo evidenziare un aspetto che deve far aumentare il livello di prudenza di chi si voglia avvicinare al titolo. Attualmente la capitalizzazione di Softec è di poco superiore ai 5 milioni di euro. Inoltre gli scambi sul titolo sono molto rarefatti. Basti pensare che normalmente il controvalore scambiato in una settimana era inferiore ai 10.000 euro. Anche durante la settimana del forte rialzo il controvalore scambiato non ha superato i 100.000 euro. Normalmente, invece, sono circa 20.000 euro a settimana. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere soggetto a forti oscillazioni con conseguenti forti perdite potenziali in conto capitale.

Dopo il previsto ritracciamento, le azioni Softec sono pronte per ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Softec (MIL:YSFT) ha chiuso la seduta del 12 novembre a quota 2,04 euro in ribasso dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale