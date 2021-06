In un report del luglio 2020 scrivevamo che una chiusura settimanale superiore a 27,4 euro avrebbe messo le ali al titolo. Nei mesi successivi le azioni sono andate incontro a un rialzo di oltre il 70%. Tuttavia, dopo il previsto rialzo del titolo Interpump è giunto il momento di un salutare ritracciamento. Sul time frame mensile, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 43,4 euro. Addirittura sono andate oltre, per cui la probabilità che si possa scendere è molto elevata. Anche sul time frame settimanale le quotazioni stanno per raggiungere l’importante resistenza in area 47,74 euro (II obiettivo di prezzo). Un altro indizio, quindi, che si possa assistere a breve a un ritracciamento delle quotazioni.

Qualora dovessimo assistere a questo ritracciamento potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto. Il rialzo, infatti, non è ancora finito e potrebbe continuare almeno fino in area 52,7 euro.

Secondo gli analisti che coprono Interpump il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato.

Dopo il previsto rialzo del titolo Interpump è giunto il momento di un salutare ritracciamento: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 46,94 euro in rialzo dello 0,38%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile