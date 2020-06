Dopo il grande balzo il grande capitombolo? Ascesa e crollo di un titolo azionario che ha cavalcato la pandemia

Dopo il grande balzo il grande capitombolo? Potrebbe essere il titolo di un romanzo che racconta gli ultimi tre mesi in Borsa di Diasorin.

Durante la pandemia le azioni Diasorin sono schizzate al rialzo sfruttando il flusso positivo delle notizie che hanno riguardato il titolo. In particolare Diasorin ha fatto dell’emergenza coronavirus un’opportunità per crescere e dare vita alla performance stratosferica di cui abbiamo riportato. La società, infatti, ha sviluppato test sierologici e molecolari per individuare il coronavirus (clicca qui per leggere) che hanno avuto molto successo nel mondo..

Gli ultimi giorni, però, sono stati un massacro. Nelle ultime 10 sedute di Borsa le quotazioni di Diasorin hanno perso circa il 25%.

Nei giorni scorsi, il titolo aveva pagato le indiscrezioni circa la graduatoria provvisoria relativa alla gara in aprile in Lombardia (ordine urgente di 500mila test Covid-19) che vedrebbe Diasorin perdente.

Il Tar, poi, l’8 giugno si è pronunciato in merito all’esposto presentato dall’avvocato Francesco Abiosi, difensore della società lodigiana Technogenetics, annullando gli atti amministrativi stipulati tra la Fondazione San Matteo e la Diasorin. È stata, quindi, annullata la delibera della Regione Lombardia che ad aprile scelse il kit della Diasorin senza gara e che a suo tempo fece schizzare in alto le quotazioni.

Nonostante il forte ribasso, però, le azioni Diasorin sono, secondo le raccomandazioni degli analisti, ancora sopravvalutate di circa il 10%.

Dopo il grande balzo il grande capitombolo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionali

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 8 giugno in ribasso rispetto alla seduta precedente del 3,86%, chiudendo a quota 159,6€.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha quasi raggiunto il II° obiettivo di prezzo in area 152,37€. Su questo livello si potrebbe tentare un acquisto con stop rigido nel caso di chiusure settimanali inferiori a 152,37€.

Qualora la discesa dovesse continuare le quotazioni potrebbero spingersi fino al III° obiettivo di prezzo in area 122,68€.

Solo una chiusura settimanale superiore a 181,89€ farebbe invertire al rialzo la tendenza di lungo periodo.