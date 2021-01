In data 21 ottobre su queste pagine abbiamo analizzato i fondamentali e i grafici del titolo Saras e in base a questi dati analizzati con grande scrupolosità abbiamo emesso un nostro giudizio positivo valutando che il bottom poliennale poteva essere stato formato. Oggi andiamo a studiare la situazione per rispondere se dopo il forte rialzo degli ultimi mesi conviene ancora comprare o mantenere il titolo Saras.

Il titolo Saras (MIL:SRS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 gennaio a 0,628 in rialzo dell’ 1,29%.

Nell’ anno 2020 ha segnato il minimo a 0,4120 ed il massimo a 1,5210. Cosa attendere da ora in poi?

La società opera nel settore della raffinazione del petrolio in Italia ed in altri Paesi.

Analisi dei fondamentali

Rispetto al nostro precedente giudizio abbiamo alzato il nostro target di fair value dal precedente 0,33 all’attuale 0,60. Le raccomandazioni degli altri analisti (10 giudizi) oggi convergono intorno al prezzo di 0,78 per azione.

Dallo studio dei bilanci e dalle comunicazioni societarie leggiamo che si prevede una forte crescita degli utili nei prossimi anni. Questo elemento potrebbe portare ad un miglioramento del nostro giudizio nei prossimi semestri.

Dopo il forte rialzo degli ultimi mesi conviene ancora comprare o mantenere il titolo Saras?

Dopo un rialzo del 36% rispetto alla nostra analisi del mese di ottobre, le quotazioni attuali quindi al momento sono superiori ai nostri livelli di fair value ma cosa invece scontano i grafici? Più volte su queste pagine abbiamo rimarcato che un titolo andrebbe comprato quando si è in presenza di tendenza rialzista e sottovalutazione. Nel caso specifico, leggiamo sopravvalutazione ma tendenza dei grafici rialzista.

Strategia di investimento

Per chi non possiede il titolo, potrebbe comprarlo a mercato con stop loss di lungo a 0,509 e di breve termine a 0,5830. Obiettivo in area 0,80 da raggiungere per/entro 3/6 mesi.

Per chi possiede il titolo, mantenere sempre con gli steop loss indicati.

Come al solito si procederà per step.